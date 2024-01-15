Общество 15 января 2024, 17:47 Россиянам порекомендовали установить двухтарифный счетчик, чтобы сократить плату за электроэнергию

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Председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин в беседе с изданием «Москва 24» порекомендовал россиянам установить двухтарифный счетчик, который поможет уменьшить плату за электроэнергию.

Он также призвал использовать энергосберегающие лампы и отключать неиспользуемые электроприборы из розетки.

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«Если установить двухтарифный счетчик и готовить пищу, гладить одежду электрическим утюгом и пользоваться другими электроприборами после 23:00, то счет за электроэнергию будет гораздо меньше», — сообщил Крохин.

Эксперт добавил, что это актуально для людей, ведущих ночной образ жизни.