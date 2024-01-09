Общество 09 января 2024, 16:11 Россиянам порекомендовали после праздников рано ложиться спать и не отказывать себе в удовольствиях

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Ранний подъем после праздников для некоторых людей может превратиться в настоящую каторгу. Чтобы не столкнуться с хандрой на рабочем месте сразу после Нового года, Общественная Служба Новостей, ссылаясь на мнение экспертов, советует рано ложиться спать и сократить рабочий график в первые дни на несколько часов.

Как отметил «ФедералПресс», не стоит забывать о вещах, которые приносят удовольствие. Получая желаемое, человек тем самым снижает нагрузку на организм и не чувствует себя изнуренным.

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Лучше всего начинать новый день с легкого завтрака и стакана теплой воды, добавили эксперты.