09 января 2024, 16:11
Россиянам порекомендовали после праздников рано ложиться спать и не отказывать себе в удовольствиях
Ранний подъем после праздников для некоторых людей может превратиться в настоящую каторгу. Чтобы не столкнуться с хандрой на рабочем месте сразу после Нового года, Общественная Служба Новостей, ссылаясь на мнение экспертов, советует рано ложиться спать и сократить рабочий график в первые дни на несколько часов.
Как отметил «ФедералПресс», не стоит забывать о вещах, которые приносят удовольствие. Получая желаемое, человек тем самым снижает нагрузку на организм и не чувствует себя изнуренным.
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Лучше всего начинать новый день с легкого завтрака и стакана теплой воды, добавили эксперты.
Новый год
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