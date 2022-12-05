Общество 05 декабря 2022, 16:32 Россиянам порекомендовали отказаться от оплаты заказов банковской картой через публичный Wi-Fi

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Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев рассказал агентству «Прайм» о трех принципиальных ошибках, которые не стоит совершать владельцам банковских карт.

RT уточнил, что первая ошибка — это передача информации по карте или пин-кода неизвестным лицам. Вторая ошибка — покупка тех или иных товаров на непроверенных интернет-сайтах. Ошибка третья — оплата заказов при подключении к общественной сети Wi-Fi.

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«Мошенники разработали немало уловок, как обмануть доверчивого пользователя, например, делают фотографию CVV и номера карты, а потом получают средства или делают заказы в интернет-магазинах», — добавил специалист.

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