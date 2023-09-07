07 сентября 2023, 13:18
Россиянам порекомендовали обращаться в суд при зарплатных спорах
Юрист в области трудового права Олег Бабич в беседе с ИА НСН порекомендовал россиянам в случае возникновения зарплатных споров обращаться напрямую в суд.
По словам эксперта, при выявлении нарушений руководителю может грозить тюремное заключение, а сотрудника ждет компенсация.
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«Суд буквально в недельный срок выдает судебный приказ, с этим приказом работник приходит и получает зарплату. Можно прийти в банк, где есть счет работодателя, получить деньги», — сообщил Бабич.
Работнику в любом случае будет выплачена компенсация за задержку зарплаты, добавил он.
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