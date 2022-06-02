Россиянам порекомендовали не покупать ранние арбузы

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила россиянам, почему ранние арбузы могут быть опасны. Об этом написала «Москва 24».

По словам специалиста, арбузы, которые продают вне сезона, в своем составе имеют множество нитратов. Человек с легкостью может заработать отравление после употребления такого продукта, сообщило utro.ru.

Помимо отравления, возрастает риск обострений хронических заболеваний ЖКТ.

«У предрасположенных людей может возникнуть обострение хронических заболеваний, если такие уже имеются, и обострение заболеваний пищеварительного тракта. Если это какие-то воспалительные заболевания, то в целом это тоже может способствовать тому, что произойдет обострение», — сообщила специалист.

Она добавила, что ранние арбузы ни в коем случае не стоит давать детям, а также людям со сниженным иммунитетом. Оптимальная порция — не больше 150 граммов для взрослого человека.