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    02 июня 2022, 14:13

    Россиянам порекомендовали не покупать ранние арбузы

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила россиянам, почему ранние арбузы могут быть опасны. Об этом написала «Москва 24».

    Россиянам порекомендовали не покупать ранние арбузы

    По словам специалиста, арбузы, которые продают вне сезона, в своем составе имеют множество нитратов. Человек с легкостью может заработать отравление после употребления такого продукта, сообщило utro.ru.

    Помимо отравления, возрастает риск обострений хронических заболеваний ЖКТ.

    «У предрасположенных людей может возникнуть обострение хронических заболеваний, если такие уже имеются, и обострение заболеваний пищеварительного тракта. Если это какие-то воспалительные заболевания, то в целом это тоже может способствовать тому, что произойдет обострение», — сообщила специалист.

    Она добавила, что ранние арбузы ни в коем случае не стоит давать детям, а также людям со сниженным иммунитетом. Оптимальная порция — не больше 150 граммов для взрослого человека.