Россиянам порекомендовали не нырять в холодную воду во время жары

Резкая смена температур может спровоцировать спазм сосудов и артерий, а это, в свою очередь, может привести к летальному исходу. Об этом «ФедералПресс» рассказала главный врач сети клиник «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

Помимо спазма сосудов, возможен спазм коронарных артерий и спазм артерий, которые питают головной мозг.

«Когда резко окунаемся, если вода достаточно холодная, мы подвергаем себя опасности. Может быть спазм сосудов, спазм коронарных артерий и спазм артерий, которые питают головной мозг, возникает ишемия головного мозга, острое нарушение кровообращения, и здесь недалеко до летального исхода», — сказала врач.

Романенко посоветовала перед заходом в воду сначала охладиться в тени.