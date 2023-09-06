06 сентября 2023, 13:39
Россиянам порекомендовали не хранить помидоры в холодильнике
Охлаждение томатов в холодильнике приводит к невыработке в плодах ферментов. Помидоры, которые хранятся при низких температурах, теряют не только вкус, но и ароматный запах, написало utro.ru.
Нарезанные помидоры также не стоит ставить в холодильную камеру. Такие овощи станут вязкими и невкусными.
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Из перезрелых томатов эксперты рекомендуют сделать томатный соус, поскольку они не годятся для употребления в сыром виде.
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