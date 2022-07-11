Россиянам порекомендовали изучать единоборства только под руководством тренера

Спортивный тренер, руководитель проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной объяснил, что познать все тонкости единоборств можно только под строгим руководством тренера. Об этом написал сайт РИАМО.

При этом специалист подчеркнул, что занятия единоборствами не подойдут для тех, кто хочет применять полученные навыки в драках.

«Единоборствам лучше обучаться под присмотром тренера. Чему можно научиться самостоятельно? Всего по книжкам не изучишь. Тренер — это обученный специалист. Но я считаю, что не столь важно обучение, как опыт, который можно перенять. И этот самый опыт есть у тренера, который преподает те или иные искусства», — сказал он.

Помазной отметил, что это может быть борьба или ударные боевые искусства. Каждый человек, желая овладеть боевыми искусствами, должен подбирать для себя именно тот вид, который для него ближе всего, тогда и будет результат.