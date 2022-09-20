Россиянам порекомендовали иметь при себе наличку в Турции | 360°

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Россиянам порекомендовали иметь при себе наличку в Турции

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Посольство России в Турции порекомендовало российским туристам иметь при себе наличную валюту из-за проблем с картами «Мир» в двух турецких банках — Is bankasi и Denizbank. Об этом сообщил ТАСС.

«Настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой (Ziraat bankas и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем). Одновременно советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат», — сказано в сообщении.

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Действия этих двух банков связаны с антироссийскими санкциями Соединенных Штатов и Великобритании. Так что теперь прием и обслуживание карт платежной системы «Мир» в банках Турции и других стран зависит от позиции самих кредитных организаций.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия стремится к завершению кризиса на Украине и киевскому режиму следует пойти ей навстречу. Он дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что невозможно победить в бою, который оканчивается гибелью людей.

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