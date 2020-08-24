Россиянам пообещали теплый сентябрь

Теплая погода с небольшим количеством осадкой придет на европейскую часть России в сентябре. Температура будет в пределах нормы или даже выше.

«Предварительный прогноз таков, что сентябрь ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Осадки также будут варьироваться в пределах нормы. В целом месяц будет очень комфортным и теплым, уверен Вильфанд.

Ранее появилось видео, на котором дагестанское село покрылось снегом в августе. При этом температура была от +3 до +5 градусов. Необычный погодный инцидент произошел в селе Куруш в Докузпаринском районе. Слой снега покрыл все постройки и дороги населенного пункта. Кажется, что видео заснято не в августе, а зимой.

Погодные аномалии стоит ждать и дальше, уверены ученые Института географии РАН. Резкие перепады связаны с застывшими атмосферными волнами, появившимися из-за глобального потепления. В ближайшем будущем на территории России будет стоять то слишком жаркая, то слишком холодная погода.