Россиянам пообещали теплый конец лета
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что сильнее всего температура воздуха превысит климатическую норму на Урале и в Поволжье. На этой территории аномалии достигнуть восьми градусов.
«Практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на два градуса, где-то — на восемь», — заметил синоптик.
Есть и ряд исключений. Например, в Якутии и Магаданской области температурные показатели будут около или ниже нормы до конца августа. Такая же тенденция характерна для центра Хабаровского края, Чукотки и Камчатки.
Особенно тепло, по словам Вильфанда, будет в Поволжье и на Урале, где температура воздуха в последние дни августа превысит норму на 4-6 градусов, а в районе Екатеринбурга, Челябинской и Свердловской областей — примерно на восемь градусов.
«Это будет очень хороший конец лета», — заключил научный руководитель Гидрометцентра. Сентябрь в России тоже должен быть теплым.