Россиянам пообещали теплый конец лета

Россияне смогут наслаждаться хорошей погодой до конца августа. Последняя неделя лета на всей территории страны обещает быть аномально теплой.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что сильнее всего температура воздуха превысит климатическую норму на Урале и в Поволжье. На этой территории аномалии достигнуть восьми градусов.

«Практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на два градуса, где-то — на восемь», — заметил синоптик.

Есть и ряд исключений. Например, в Якутии и Магаданской области температурные показатели будут около или ниже нормы до конца августа. Такая же тенденция характерна для центра Хабаровского края, Чукотки и Камчатки.

Особенно тепло, по словам Вильфанда, будет в Поволжье и на Урале, где температура воздуха в последние дни августа превысит норму на 4-6 градусов, а в районе Екатеринбурга, Челябинской и Свердловской областей — примерно на восемь градусов.

«Это будет очень хороший конец лета», — заключил научный руководитель Гидрометцентра. Сентябрь в России тоже должен быть теплым.