Россиянам пообещали теплую осень

Погода в Центральной России во второй половине лета будет более стабильной, чем в первой. Обильные дожди прекратятся и вновь вернется тепло. Комфортной для россиян должна стать и предстоящая осень.

Ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с газетой «Известия», что вторая половина лета будет более ровной и в отношении тепла, и в отношении осадков. Кроме того, метеорологи прогнозируют, что комфортная погода сохраниться и осенью.

«Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый», — рассказал Тишковец. Однако метеоролог отметил, что аномально теплой зимы не будет, январь уже будет соответствовать норме.

Но у хорошей осенней погоды есть и минусы. Как отметили эксперты, если осень будет теплая и без обильных дождей, то сезон активности клещей растянется. Кроме того, высокая отметка на градуснике может спровоцировать лесные пожары, считают эксперты.

Лето 2020 года для многих регионов России выдалось аномально дождливым, в результате чего целые города оказались затоплены, а улицы стали похожи на реки. О причинах такого буйства ливней «360» рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы. По ее словам, говорить о каком-то «общероссийском потопе» неправильно. Скорее, речь идет о летних дождях, которые имеют локальный характер.