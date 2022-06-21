Россиянам пообещали снижение цен на корма для животных

С начала февраля корма для кошек, собак и хомяков ощутимо подорожали, но скоро могут вновь подешеветь даже относительно февральских показателей. Об этом РИА «Новости» сообщили аналитики товароучетного веб-сервиса «Контур.Маркет».

По их данным, наиболее ощутимо — на 24% — подорожали собачьи корма. В начале февраля средняя цена составляла 450 рублей, сейчас — 559. Корм для хомяков вырос в цене на 16% — от 165 до 192 рублей. А корм для кошек стоил от 30 рублей, а сейчас — 34 рубля (рост на 13%).

Самыми высокими цены были с 28 февраля по 6 марта — корма для животных подорожали в среднем на 24%. Аналитики также ввели понятие «пиковая неделя» — с 14 по 20 марта, — когда объем продаж был максимальным (на 36% больше, чем в начале февраля). В тот период собачий корм стоил 533 рубля, корм для хомяков — 186 рублей, кошачий — 36 рублей. Хозяева животных закупались впрок, ожидая изменений курса валют и опасаясь исчезновения кормов зарубежных марок.

Кстати, именно благодаря «пиковой неделе» цены на корма, по мнению исследователей, скоро «вернутся на уровень февраля, а может, будут на 2–5% ниже». Владельцы домашних животных еще в феврале закупили корма, а эти продукты могут храниться достаточно долго.