13 марта 2023, 15:53
Россиянам пообещали скорое потепление
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре с журналистами ТАСС пообещал россиянам потепление с 15 марта.
Как заметил синоптик, во всех регионах страны температура будет выше нормы. Резкого изменения погодных условий стоит ждать жителям Приморского края.
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«Особенно тепло будет на Дальнем Востоке», — процитировал Вильфанда сайт newizv.ru.
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Температура воздуха ожидается на 14-17 градусов выше климатической нормы.
Погода
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