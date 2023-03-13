Общество 13 марта 2023, 15:53 Россиянам пообещали скорое потепление

Читать 360tv в

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре с журналистами ТАСС пообещал россиянам потепление с 15 марта.

Как заметил синоптик, во всех регионах страны температура будет выше нормы. Резкого изменения погодных условий стоит ждать жителям Приморского края.

Реклама

«Особенно тепло будет на Дальнем Востоке», — процитировал Вильфанда сайт newizv.ru.

Реклама

Температура воздуха ожидается на 14-17 градусов выше климатической нормы.