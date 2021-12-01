Россиянам пообещали рост цен на жилье перед Новым годом

Девелоперы и эксперты ожидают роста цен на жилье в России в преддверии Нового года. Они сообщают, что уже с начала декабря в стране ожидается подъем спроса на квартиры и дома. Активность покупателей будет подстегиваться падением рубля, планируемым подъемом ключевой ставки Центробанка, а также тем, что в конце года ряду российских работников могут выплатить годовые бонусы.

Цены на жилье в России стремительно растут. Стоимость квартир в новостройках уже успела вырасти почти на 30% за текущий год, цена вторички возросла на 25%. Причинами этого стало подорожание строительных материалов, количество льготных программ, которые увеличивают спрос в стране, а также небольшое количество мигрантов, готовых работать на стройках.

Эксперты считают, что недвижимость обычно скупают на фоне падения рубля. Сейчас к этому располагает мировая обстановка. Как напомнили «Известия», после появления в мире нового штамма коронавируса «омикрон» рухнули цены на нефть, доллар подорожал почти на рубль.

Если такой тренд будет продолжаться, то люди в очередной раз начнут скупать недвижимость. Большую роль сыграет и ожидаемое повышение ставок по ипотеке. По прогнозам, они могут возрасти до 10%. На фоне ожидаемого спроса возможно повышение цен на жилье в России.