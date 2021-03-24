Россиянам пообещали рост цен на книги

В 2021 году цены на книги в России могут вырасти на 20%. Книгоиздатели объяснили ситуацию дефицитом офсетной бумаги. Из-за ее недостатка пришлось перенести выпуск ряда книжных новинок.

Офсетную бумагу используют для печати иллюстрационно-текстовой продукции. В ее число входят как раз книги и брошюры, рассказал сайт РБК со ссылкой на крупных участников рынка.

Недостаток сырья для печати привел к переносу выпуска некоторых книг в издательской группе «Эксмо-АСТ». Дефицит ощутили и в группе «Просвещение», которая специализируется на учебной литературе.

В Союзе предприятий печатной индустрии заметили, что актуальной проблема стала с февраля 2021 года. Страдают не только издательства, но и производство, где используют картонную или бумажную упаковку. Представители отрасли назвали ситуацию беспрецедентной. Ожидается, что пиковых значений нехватка бумаги достигнет к лету.

В первый месяц года импорт в Россию бумаги и картонных изделий снизился на 14,5% в натуральном выражении. Поставщики из Китая и Европы пока что предпочитают поддерживать собственный рынок.