Россиянам пообещали еще несколько дней аномального тепла

Аномальная теплая погода будет радовать жителей нескольких регионов европейской части России еще в течение недели.

Об этом рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По словам синоптика, температура воздуха будет на пять градусов выше климатической нормы в Московском регионе, Псковской, Тверской, Ленинградской, Брянской, Смоленской, Новгородской, Владимирской, Ярославской и Ивановской областях. Превышение обычных показателей в восточных и северо-восточных регионах страны составит два-три градуса.

Также аномально теплая погода прогнозируется в Белгородской и Брянской областях, однако на следующей неделе в этих регионах ожидаются осадки. В столицу также придет облачная погода с осадками.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее рассказал, что бабье лето задержится в Москве до 10 октября. Сухая и теплая погода будет радовать москвичей еще целую неделю, а потом начнется похолодание. При этом он тоже отметил, что в столице возможно будет больше облаков, но температура будет выше нормы.