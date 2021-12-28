Россиянам пообещали, что в стране не будет дефицита вина

Классификация винодельческой продукции, установленная законом о виноградарстве и виноделии, не станет причиной дефицита вина в России. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

27 декабря премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направили письмо. В нем отраслевые союзы и ассоциации просили продлить мораторий на изменения в классификации винодельческой продукции еще на год, до 31 декабря 2022 года. По словам представителей отрасли, это позволит избежать убытков. Иначе продукция, не прошедшая классификацию, отправится на уничтожение, поскольку она будет признана контрафактной.

Как отметил Дмитрий Киселев, данное письмо показывает, что людям не хватило двух лет для адаптации своего бизнеса к действующему законодательству. «Закон о виноградарстве и виноделии» был подписан в декабре 2019 года и вступил в силу летом 2020 года. Он устанавливает классификацию винодельческой продукции.

«В отличие от иностранных производителей и представляющих их интересы на нашем рынке виноторговых компаний, российские виноделы добросовестно исполнили закон и полностью готовы обеспечить своих потребителей прекрасными игристыми и тихими винами в новом 2022 году», — подчеркнул Киселев.

При этом он поспешил успокоить как продавцов, так и покупателей, пообещав, что иностранные вина никто не планирует уничтожать. Достаточно просто снабдить их новой информацией, наклеив на бутылку стикер.

«Так что никаких поводов для паники, на наш взгляд, нет. В новый год мы точно войдем без пустых полок в отделах вина», — резюмировал Киселев.