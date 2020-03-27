Россиянам понадобились домработницы. Спрос на уборку растет из-за коронавируса?

В России вырос спрос на клининговые услуги. В марте они стали популярнее на 20-40%. Чистота в доме для профилактики коронавируса важна, но приглашать к себе человека без защитного костюма небезопасно.

С 1 марта вакансий в категории «домашний персонал» стало больше на 39%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито.Работы». Резюме тоже размещают чаще на 45%. Помощники по хозяйству сейчас получают в среднем около 59,8 тысячи рублей в месяц. Год назад сумма колебалась в пределах 38,8 тысячи.

Спрос на услуги фиксируют и в «Яндекс.Услуги»: только за неделю он вырос на 20%. В сервисе рекомендуют исполнителям «приходить в бахилах, медицинской маске и перчатках, чаще мыть руки и пользоваться сантайзерами». В одном помещении с заказчиком лучше не находиться.

Сервис YouDo отметил рост популярности услуг по уборке на 30%. За это и помощь по хозяйству в среднем платят около четырех тысяч рублей — немногим больше, чем в том же периоде 2019 года. Специалисты связывают высокий спрос с переходом людей на удаленную работу и ростом бытовых забот из-за карантина в школах и детских садах. В такой ситуации люди просто не хотят заниматься бытовыми делами.

Помощникам по хозяйству напоминают о правилах безопасности при встрече с клиентами и рекомендуют рассчитываться переводом на карту и денег в руки не брать. Желательно, кроме маски и перчаток, надеть одноразовый халат, бахилы, шапочку и защитные очки. Эпидемиологи подчеркивают, что иначе от риска распространения вируса никуда не деться.

Эксперты не исключают, что спрос на подобные услуги упадет также резко, как и вырос. Например, цены на них вырастут, и россиян это отпугнет. Кроме того, уборщиков на всех желающих может и не хватить. Страны закрывают границы из-за коронавируса, а трудящиеся в этой сфере иностранцы уезжают домой. Проблемы с вызовом клинеров возникнут, если внутри городов введут ограничение передвижений. Зависит все и от того, как компании или частные лица справятся с выросшим числом заказов.

В Роспотребнадзоре для профилактики коронавирусной инфекции советуют не только хорошо убирать помещение, но и регулярно его проветривать.