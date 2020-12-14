Россиянам покажут полное солнечное затмение онлайн

Полная фаза затмения пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили и Аргентины. Жители России не смогут увидеть это явление и на улице, однако на сайте планетария будет вестись прямая трансляция с комментариями старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова.

«Трансляция начнется в 17:25 и будет проводиться на YouTube-канале планетария, ее также можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях Звездного дома: VK и Facebook. Видеотрансляция затмения будет предоставлена YouTube-каналом Slooh. Эфир можно будет посмотреть в записи», — рассказали в пресс-службе планетария.

Во время эфира астроном расскажет о причинах солнечного затмения и о том, какие есть разновидности этого явления. Астроном также анонсирует другие затмения, которые произойдут в 2021 году.

Олег Угольников также научит, как правильно наблюдать эти редкие астрономические явления.