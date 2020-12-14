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    14 декабря 2020, 10:03

    Россиянам покажут полное солнечное затмение онлайн

    Екатерина Шамина

    В понедельник, 14 декабря, произойдет полное затмение солнца. Жители России смогут увидеть прямую трансляцию астрономического явления на сайте Московского планетария.
    Россиянам покажут полное солнечное затмение онлайн

    Полная фаза затмения пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили и Аргентины. Жители России не смогут увидеть это явление и на улице, однако на сайте планетария будет вестись прямая трансляция с комментариями старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова.

    «Трансляция начнется в 17:25 и будет проводиться на YouTube-канале планетария, ее также можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях Звездного дома: VK и Facebook. Видеотрансляция затмения будет предоставлена YouTube-каналом Slooh. Эфир можно будет посмотреть в записи», — рассказали в пресс-службе планетария.

    Во время эфира астроном расскажет о причинах солнечного затмения и о том, какие есть разновидности этого явления. Астроном также анонсирует другие затмения, которые произойдут в 2021 году.

    Олег Угольников также научит, как правильно наблюдать эти редкие астрономические явления.