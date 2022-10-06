Россиянам показали план мемориального комплекса «Курская дуга» | 360°

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Россиянам показали план мемориального комплекса «Курская дуга»

РВИО: В память о погибших на Курской дуге откроют два новых памятника

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Россия готовится к празднованию 80-летия Победы в Курской битве. Планируется 15 крупных мероприятий. Самое главное из них — открытие мемориального комплекса в поселке Поныри Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, в финал конкурса по созданию центральной композиции вышли два проекта. Их представили художники-выпускники Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и студии военных художников имени Грекова со скульптурой Евгения Вучетича.

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«Голоса распределились практически поровну. Приняли решение реализовать оба проекта», — отметил Старовойт.

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Проект будет реализован в два этапа. Первый завершат к 23 августа 2023 года. К этому времени будет возведен один из памятников, благоустроена территория и открыт закладной камень на месте возведения второго — монумента Вучетича.

Строительство второй очереди по плану завершится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, то есть к 2025 году.

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