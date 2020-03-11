    11 марта 2020, 13:54

    Россиянам показали логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

    Александра Ломейко

    ЦИК показал, как будет выглядеть логотип голосования по поправкам в Конституцию. Определились в Центризбиркоме и со слоганом, под которым проведут всероссийское голосование.

    Логотип и слоган представили на совещании в Центральной избирательной комиссии, трансляцию которого провело РИА «Новости».

    Для того чтобы выразить смысл изменений, в ЦИК выбрали фразу «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

    Центральным элементом логотипа стало изображение основного закона России.

    Россиянам показали логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию | Изображение 1
    Источник фото: Telegram

    Поправки к Конституции РФ касаются политической, социальной и экономической сфер жизни. Госдума уже утвердила их в третьем чтении. Ими пропишут статус русского языка, упомянут Бога в историческом контексте, расскажут о преемственности СССР, защитят семью, материнство, отцовство и детство.

    По мнению эксперта, россияне поддержат изменения в основном законе страны. Их интересуют не только социальные инициативы президента, но и поправки в целом.

    Общероссийское голосование должно пройти 22 апреля. Этот день сделают выходным.