Россиянам рассказали, как выглядят самые дорогие квартиры Нижнего Новгорода

Представления о том, в каких квартирах живут самые богатые люди, порой далеки от истины. Ведь это не только встроенные золотые унитазы и вертолетные площадки на крыше. Многие апартаменты действительно построены со вкусом. Подборку самого дорого жилья в Нижнем Новгороде сделал сайт «ФедералПресс» со ссылкой на Циан.

Самая дорогая квартира в городе, выставленная на продажу, занимает целый этаж элитного дома на улице Минина. Общая площадь жилья составляет 375 квадратных метров. Несмотря на то, что ее продают с голыми стенами, цена от этого меньше не становится. Квартира имеет панорамные окна и собственный лифт. В подарок покупателю предложена 160-метровая терраса. За все это удовольствие компания-владелец просит 75 миллионов рублей.

Еще один эксклюзивный лофт также находится на улице Минина. За стометровую студию просят 71 миллион рублей. На цену повлияла профессиональная отделка приглашенного дизайнера. Весь интерьер выдержан в единой цветовой гамме, мебель в квартире тоже уникальная. В первую очередь в глаза бросается камин, увенчанный фигурой Купидона с автоматом Калашникова.

Отдельного внимания заслуживает четырехкомнатная квартира, расположенная на Верхне-Волжской набережной. Для покупателя здесь подготовлен полный набор роскошной жизни: три спальни, огромная гостиная с блестящим паркетом, дворянский шик резной мебели. В комплекте с жильем идет охрана и парковочные места. Стоит это удовольствие 64 миллиона рублей.

Для любителей верхних этажей и красивых видов приготовлена квартира в ЖК «Плотничный». За 60 миллионов рублей можно получить пентхаус свободной планировки общей площадью 220 квадратных метров, но без ремонта и отделки. Если использовать крышу в своих целях — территория жилья взрастет до 440 квадратов.

Четырехкомнатные хоромы на Варварке обойдутся в 59 с лишним миллионов рублей. Здесь есть кабинет и зал с панорамными окнами на три стороны и даже окно на всю стену в ванной комнате. Интерьер незамысловат: кожаные бежевые диваны, узорчатая плитка, белые античные колонны в гостиной.

А вот в квартире в Автозаводском районе встроен золотой унитаз. Легендарный арт-объект расположился в ванной комнате квартиры площадью 39 квадратов. Стоит такое жилье пять миллионов рублей. Зато в придачу к нему идет унитаз с золотым покрытием, золоченые резные рамы зеркал в ванной, статуя Венеры Милосской и внушительный античный атлант, подпирающий потолочный свод.

По словам директора нижегородского агентства недвижимости Федора Трифонова, цены на элитную недвижимость в городе за последние годы сильно выросли. Если раньше можно было говорить о 120–130 тысячах рублей за квадратный метр, то сейчас это уже 200–250 тысяч. В таких квартирах действительно живут, ведь покупка дорогой жилплощади для сдачи в аренду в городе не окупается.