Россиянам показали, как выглядит КПП «Успенка» со стороны ДНР | 360°

Общество 19 октября 2022, 10:48 Россиянам показали, как выглядит КПП «Успенка» со стороны ДНР

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Корреспондент телеканала «Звезда» показал, каким образом сейчас осуществляется проход людей и проезд автомобилей на пункте пропуска «Успенка» со стороны ДНР.

По словам сотрудника телеканала, пограничный контроль на КПП убрали. Теперь пройти и проехать можно свободно — без паспортного контроля и досмотра.

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«Сейчас работает единый пункт пограничного пропуска „Матвеев Курган“ со стороны Ростовской области», — добавил корреспондент.

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