Россиянам пояснили, кому предоставят кредитные каникулы

В России хотят предоставить кредитные каникулы на взятые до весны 2022 года займы. Оформить их смогут жители страны, у которых официальный доход снизился на 30%, а также предприятия малого и среднего бизнеса из специального списка отраслей.

В Центробанке поддержали инициативу, внесенную правительством на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщили «Известия».

Регулятор отметил, что благодаря ей можно будет вернуться к антикризисному механизму, действовавшему в первый период пандемии в 2020 году. Благодаря этому 70-75% заемщиков преодолели трудности и вернулись в график платежей, не испортив кредитную историю. Мера также помогла банкам сохранить лояльных клиентов.

Условия для россиян, которые смогут воспользоваться послаблением, хотят оставить прежними. Перечень МСП адаптируют с учетом текущих условий. В банковской сфере введение кредитных каникул на фоне объявленных России санкций поддержали.

Внесенные кабмином законопроекты также описывают большой комплекс мер, которые направлены на смягчение последствий международных ограничений. Среди них — мораторий на плановые проверки для малого бизнеса, новый этап амнистии капиталов и отмена НДС на драгоценные металлы.