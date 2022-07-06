Россиянам пояснили, какой контент в интернете считается уникальным

Стихотворение, помогающее детям запомнить правила русского языка, будет уникальным контентом, который охраняется авторским правом. Об этом в беседе с ИА НСН рассказала наставник Всероссийского проекта Топ-блог, член секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации Юлия Дубинина.

При этом она отметила, что всем известные правила русского языка «жи/ши пиши с буквой и» к уникальному контенту относиться не будут.

«Есть уникальный контент, правило русского языка „жи/ши пиши с буквой и“ это не уникальный контент, а если мы, например, придумали какое-то стихотворение, которое помогает детям запомнить правило русского языка, тогда это уже творческий характер труда. Тогда это охраняется авторским правом», — добавила эксперт.

Ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина заявила, что пользовательский контент должен принадлежать исключительно его автору.