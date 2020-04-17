Россиянам подсказали, как выбрать хороший кагор

Выбирая кагор к пасхальному столу, нельзя ориентироваться на низкую цену. Технология его производства весьма сложная, поэтому стоить дешево это вино не может. При покупке кагора необходимо обратить внимание на крепость и содержание сахара.

«При выборе стоит обратить внимание на содержание спирта (не менее 16%) и сахара (не менее 160 граммов на литр)», — говорится в сообщении Роскачества.

Если на бутылке кагора есть маркировка «вино фруктовое» или «вино фруктовое полусладкое» — покупать ее не стоит. Это и не кагор вовсе. Специалисты составили подборку лучшего российского кагора. Большинство протестированных вин произвели в Крыму. Их стоимость составляет от 400 до 600 рублей за бутылку. Есть в рейтинге образцы и подороже.

Лучшим кагором стал Inkerman из винограда сортов каберне-совиньон, саперави, бастардо, одесский черный. Его производят в Крыму. Для пасхальной трапезы можно смело покупать вина марок «Солнечная Долина», «Массандра», «Кубань-Вино», «Захарьин», «Дербентское», «Фанагория» и «Коктебель».

Ранее Рокачество проверило традиционно блюдо пасхального стола — творожную массу с изюмом. В одном из образцов нашли кишечную палочку.