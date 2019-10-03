Россиянам подсказали, как сэкономить на оплате отопления

Жители России в начале осени ждут, когда в домах включат отопление. При этом существуют факторы, которые часто приводят к переплате. Например, короткое потепление. Однако есть несколько способов сэкономить на услугах ЖКХ.

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Первый и самый эффективный способ — установить индивидуальный счетчик тепла. Этот прибор даст понимание того, сколько человек расходует тепла и сколько за него платит. Управляющие компании, в свою очередь, будут экономить свои ресурсы. Об этом сообщил РИА «Новости» замдиректор центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех. При этом любые счетчики будут бесполезны, если дома текут трубы или открыты окна.

«Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества», — отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Особенно тщательно за температурой внутри помещений надо следить владельцам частных домов. Ведь ее понижение всего на один градус может уменьшить сумму по оплате счетов за тепло до 7%.

Также есть способы общедомовой экономии тепла. По словам профессора Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергея Сиваева, для этого надо установить общий счетчик и автоматизированный индивидуальный. Последний даст возможность использовать не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а столько, сколько нужно в конкретный момент.