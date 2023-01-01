Общество 01 января 2023, 18:08 Россиянам подсказали, как избавиться от отечности и мешков под глазами после новогодней ночи Врач Ольга Жукова назвала средства ухода за кожей лица после новогодней ночи freepik

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Главный врач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова в беседе с РИА «Новости» рассказала, как привести свое лицо в порядок после праздников.

По ее словам, отечность лица — это результат алкогольной интоксикации и чрезмерного потребления жирной и острой пищи.

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«Лучше выбирать косметические маски для лица промышленного производства и приобрести их заранее, так как праздники длятся несколько дней — востребованы упаковки масок из пяти0семи штук», — сказала она.

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Как уточнила врач, лучше выбирать маски, в составе которых присутствуют гиалуроновая кислота, глицерин, экстракт алое вера, сыворотки. Эти компоненты улучшают цвет лица, уменьшают отечность.

Кроме масок можно сделать себе лимфодренажный массаж с помощью ледяных кубиков.

Такая микроциркуляторная зарядка позволяет наладить доставку питательных веществ и кислорода в коже, справиться с отечностью и улучшить цвет лица», — отметила Жукова.

По словам специалиста, можно также заморозить отвары из разных трав, сок лимона. При этом она предостерегла от масок из молочных продуктов.

«Молочные продукты могут быть сильными аллергенами, и реакция от их применения будет обратной».

В целом, по словам врача, лучше воздержаться от газированных напитков и поедания копченых, соленых продуктов, которые гарантируют синяки под глазами на следующее утро. Лучше обезопасить себя принятием сорбента перед застольем.

Ранее косметолог Рената Айвазова напомнила россиянам, что зимой кожа лица нуждается в особом уходе, поэтому нужно избавляться от косметических средств, содержащих спирт. В частности, от спиртосодержащих лосьонов и тоников для очистки лица.