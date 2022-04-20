Россиянам, планирующим стать донорами крови, дали советы

Тем людям, которые хотят стать донорами крови, необходимо соблюдать определенные требования. Об этом RT рассказал специалист по пропаганде донорства крови городской станции переливания крови Станислав Давыдов.

«На сегодняшний день основные требования к донору крови следующие. Минимальный возраст — 18 лет. Максимальной возрастной планки, согласно российским законам, нет. Минимальный вес — 50 кг, но индивидуально с каждым донором рассчитывается индекс массы тела», — сообщил эксперт.

Перед тем, как идти на процедуру по сдаче крови, донору необходимо не употреблять жирную и жареную пищу, алкогольные напитки, а также анальгин, аспирин и подобные препараты.

Национальный день донора крови отмечается в России 20 апреля.