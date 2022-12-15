Общество 15 декабря 2022, 17:22 Россиянам перед новогодними праздниками напомнили о вреде алкоголя

Читать 360tv в

Большинство россиян устраивают большое праздничное застолье в честь Нового года, которое не обходится без алкогольных напитков. О вреде спиртного россиянам напомнил врач-нарколог Василий Шуров, сообщил сайт «Политика сегодня».

По словам специалиста, даже при минимальных дозах спиртных напитков у человека может сформироваться алкогольная зависимость. Также спиртное ухудшает координацию и выводит человека на агрессивное поведение.

Реклама

Отмечается, что алкоголь особо негативно влияет на клетки головного мозга.

Реклама