15 декабря 2022, 17:22
Россиянам перед новогодними праздниками напомнили о вреде алкоголя
Большинство россиян устраивают большое праздничное застолье в честь Нового года, которое не обходится без алкогольных напитков. О вреде спиртного россиянам напомнил врач-нарколог Василий Шуров, сообщил сайт «Политика сегодня».
По словам специалиста, даже при минимальных дозах спиртных напитков у человека может сформироваться алкогольная зависимость. Также спиртное ухудшает координацию и выводит человека на агрессивное поведение.
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Отмечается, что алкоголь особо негативно влияет на клетки головного мозга.
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Алкоголь
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