Россиянам перечислили вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей

Многие думают, что в регионах невозможно много получать. Но в российских городах есть предложения с зарплатой более 300 тысяч рублей. Сервис по поиску работы и сотрудников сделал подборку таких вакансий.

На вакансии с самыми высокими зарплатами ищут директора E-commerce и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями. Таким специалистам в Москве готовы платить от 400 и 350 тысяч соответственно, следует из списка HeadHunter.

В Набережных Челнах менеджер по развитию территории может получать каждый месяц от 350 тысяч рублей. Такую же сумму предлагают руководителю строительного (особо опасного) объекта на Дальнем Востоке. Но в этом случае зарплата указана до вычета налогов.

Директор по маркетингу может заработать в Ульяновске от 300 тысяч рублей. Аналогичная зарплата ждет директора обособленного подразделения в ХМАО и профессионального Android-разработчика в Москве. Кроме того, более 100 тысяч рублей могут заработать разработчик React Front-End в Анапе, технический менеджер проектов в Петербурге и гидрограф в Москве.