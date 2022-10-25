Россиянам перечислили товары, которые подорожают к Новому году | 360°

Общество 25 октября 2022, 15:01 Россиянам перечислили товары, которые подорожают к Новому году

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Журналисты kp.ru рассказали, какие товары стоит покупать уже сейчас, чтобы сэкономить немного денег на новогодние праздники.

В первую очередь россиянам порекомендовали купить алкогольные напитки, которые перед Новым годом непременном подорожают. К тому же, в преддверии праздников на них ожидается высокий ажиотаж.

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Кроме того, заранее можно купить некоторые товары из отдела бакалеи. Консервированный горошек и кукуруза могут смело простоять в холодильнике до Нового года. То же самое касается и икры, которая в этом году будет и так недешевой из-за плохого улова.

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Также заранее можно приобрести сладкие подарки. Ближе к Новому году ритейлеры повышают цены на конфеты и шоколад, а некоторые магазины и вовсе сбывают кондитерские изделия, у которых истекает срок годности.

Заблаговременно можно подумать о покупке новогодних игрушек и фонариков, добавили в издании.