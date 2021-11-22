Россиянам перечислили товары, которые можно купить до новогоднего ажиотажа

Менеджер отдела закупок сети популярного гипермакета Светлана Данилова рассказала, что самые уникальные новогодние товары выставляются в ноябре. По ее словам, на многие экземпляры уже сейчас действуют неплохие скидки. Об этом написали «Известия».

«Конечно, хлопушки, фейерверки, бенгальские огни продаются и в декабре, но для того чтобы купить самые красивые фейерверки, необходимо просмотреть видео, проконсультироваться у специалистов и сделать это лучше заранее, а не в последние, пиковые дни продаж», — добавила она.

Например, в ноябре можно попасть на неплохие скидки по продажам декора для праздничного стола и новогодней посуды. Кроме того, сейчас снижены цены на фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также у покупателей пользуется популярностью смарт-гирлянда, которую можно подключать с мобильного устройства.

Самими первыми закупать новогодние товары предпочитают владельцы точек общепита и ресторанов. Они знают, что праздничный уникальный декор продается уже с конца ноября.

Специалист также отметила, что на максимальные скидки можно попасть в январе, однако ассортимент новогодних украшений в это время будет значительно ниже.