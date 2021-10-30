Россиянам перечислили способы уменьшить сумму налога на имущество

Экономия на налоге на имущество возможна посредством льгот, вычетов или оспаривания кадастровой стоимости объекта. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В беседе с агентством «Прайм» Соловьев отметил, что стоит проверить, имеет ли собственник федеральные (например, для пенсионеров, инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов с детства, участников ВОВ, отдельным категориям военнослужащих и членам их семей) или региональные льготы.

Кроме того, по словам юриста, есть еще специальные вычеты, когда из площади объекта вычитается фиксированное количество квадратных метров, а налог начисляется только на разницу.

Третий способ связан с оспариванием кадастровой стоимости объекта. Однако, как предупредил Соловьев, это «довольно трудоемкий процесс, и не факт, что он приведет к пересмотру и, как следствие, снижению размера налоговой выплаты».

Россияне могут дополучить сумму налогового вычета при покупке второй квартиры, если стоимость первого жилья была менее двух миллионов рублей, рассказал ранее Соловьев. Даже те, кто купил квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, может дополучить сумму налогового вычета при приобретении второго объекта недвижимости.