Россиянам перечислили случаи, при которых нельзя прописаться в собственной квартире

В право собственности на недвижимое имущество входит и право владения, пользования, а также распоряжения им. Но бывают случаи, когда у россиянина не получится прописаться в приобретенной недвижимости.

Как рассказала в беседе с агентством «Прайм» юрисконсульт департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева, не получится прописаться в апартаментах, которые имеют статус нежилых помещений, а также в подлежащих сносу домах.

Юрист обратила внимание, что нужно учитывать, что ограничение на регистрацию возникает не с момента, когда дом появился в списках на реновацию или будущий снос, а «с момента выхода конкретного постановления Правительства Москвы о сносе того или иного дома».

Также определенные нюансы стоит учитывать тем россиянам, которые приобрели недвижимость в домах-новостройках. Так, собственник может получить ключи от квартиры раньше, чем откроется регистрация в доме.

Некоторые трудности могут возникнуть с регистрацией по месту жительства у собственника доли квартиры, если ее метраж не соответствует нормам жилой площади. Это, как отметила юрист, результат политики борьбы с «резиновыми» квартирами».

Ограничения по регистрации могут быть в квартирах, которые состоят на контроле у правоохранительных органов из-за возможного мошенничества с недвижимостью.

Минстрой предложил создать государственную информационную систему для контроля рынка аренды. Собственники будут регистрировать в ней договоры по сдаче помещений. Эта мера поможет увеличить прозрачность рынка аренды, с которого в казну не поступает 162 миллиарда рублей. Предложение вводится для того, чтобы россияне могли не беспокоиться о договоре, аренде и получали качественную услугу в виде съемного жилья. Эксперты уверены, что без диалога с бизнесом предложение не реализовать.