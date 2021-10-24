Россиянам перечислили самые бесполезные покупки в duty free

Специалисты перечислили россиянам те покупки, которые лучше не приобретать в популярных магазинах duty free. Оказалось, что это некоторая техника и принадлежности для путешествий.

Список бесполезных покупок составили специалист компании CouponPal.com Эрин Конрад и редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак. Их советы путешественникам привело агентство «Прайм». Они рекомендуют не покупать в таких магазинах фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки. Кроме того, в список вошли различные вещи для путешествий, например, подушки для сна и повязки на глаза.

Помимо этого, эксперты не рекомендуют приобретать в duty free косметику - правда, это не касается элитных фирм, которые трудно найти в обычных магазинах. Зато специалисты советуют обратить внимание на некоторые специфические местные товары. В том числе на ремесленные изделия или на деликатесы.

Ранее стало известно о благородном поступке основателя сети магазинов Duty Free Чак Фини. После 40 лет работы он решил передать все свое состояние на благотворительность. Он признался, что для него это было целью всей его жизни. За все время Чак Фини передал различным фондам восемь миллиардов долларов.