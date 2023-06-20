Общество 20 июня 2023, 14:19 Россиянам перечислили преимущества быть самозанятым, а не работать на компанию «Ведомости»: проще платить 4% налогов и быть самозанятым, чем работать по найму

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Гораздо выгоднее оформить себя самозанятым и платить 4% налогов в казну государства, чем работать на компанию или бизнесмена и платить 13% налога. Об этом сообщил «ФедералПресс».

В издании уточняют, что если доход самозанятого превысит 2,4 миллиона рублей в год, придется заплатить уже 13% налогов. Причем у человека должен быть постоянный поток клиентов, чтобы выходить на хороший доход.

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Трудовой договор в компании может быть выгоден тем, кто рассчитывает на отпускные, больничный и различные социальные льготы.