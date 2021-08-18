Россиянам перечислили правила общения с коллекторами

При общении с коллекторами не стоит паниковать и теряться, считает руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она рассказала, как следует себя вести россиянам при таком диалоге.

В беседе с радио Sputnik Лазарева отметила, что существуют ряд правил общения с коллекторами, которые следует помнить. По ее словам, не стоит терять самообладание, важно задавать звонящим определенные вопросы. Первоначально нужно узнать, от чьего имени говорит звонящий, при этом полученный ответ нужно проверить.

«Первое, что надо спросить у звонящего коллектора, — какую кредитную организацию он представляет. Нужно не только название, но и номер лицензии. Потом надо сверить полученный номер с реестром Банка России», — рекомендовала Лазарева.

Такие вопросы позволят установить связь с кредитором напрямую. Как отметила эксперт, обычно заемщику легче общаться с самой кредитной организацией, а не с коллектором.

Обязательства оплачиваются кредитору, а не взыскателю, напомнила Лазарева, поэтому у коллектора должны быть документы, от чьего лица он звонит.

«Если долг имеет место быть, то у этого долга есть кредитор. Значит, есть какие-то бумаги, есть решение суда или другое решение, на основании которого действуют коллекторы. Просто так, из воздуха, они не возникают», — отметила Лазарева.

При обращении в кредитную организацию, следует попробовать смягчить условия погашения задолженности.

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