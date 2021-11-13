Россиянам перечислили ошибки при консервировании

Неправильное консервирование чревато получением недоброкачественного продукта. Вместе с этим растет и риск отравлений. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать простые правила.

Начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова напомнила агентству «Прайм», при консервировании важно следовать рецепту и добавлять нужное количество соли, сахара и кислот.

Вкупе они составляют консервирующий эффект и угнетают жизнедеятельность микроорганизмов.

Котельникова посоветовала при термообработке тщательно следить за температурой и временем. Важно тщательно подбирать овощи, которые человек хочет законсервировать. Последнее поможет избежать брожения и плесени в готовом продукте.

Овощи, подчеркнула эксперт Роскачества, должны быть без повреждений и гнили. А тара и крышки — целыми, чтобы обеспечить герметичность. Перед использованием их следует тщательно обработать паром или кипятком.

Закаточный шов, заметила Котельникова, должен быть хорошим для исключения попадания воздуха и микроорганизмов в банку.