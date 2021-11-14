Россиянам перечислили необходимые для получения максимальной пенсии документы

Чтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, россиянину необходимо подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, к которым, к примеру, относится инвалидность. При этом, по словам, замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой, должен быть учтен весь рабочий стаж и официальные доходы.

Россияне чаще всего обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости. Она сейчас формируется из страховых взносов, которые составляют 22% от зарплаты будущего пенсионера. Чем выше заработок, тем больше отчислений работодатель отправляет в фонд.

С 2002 года на каждого официально устроенного сотрудника ведутся лицевые счета в ПФР, напомнила Григорьева в беседе с агентством «Прайм». Обращаясь за начислением пенсии, необходимо подтвердить размер дохода, который был до 2002 года, поскольку суммы, которые россиянин заработал после 2002 года, отражены на лицевом счете.

Для того, чтобы получить максимально возможную пенсию, необходимо предоставить оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости (в том случае, если этой информацииа нет в ПФР), справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, также справки об инвалидности и других основаниях для льгот.

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Пенсионный возраст будет снижен в зависимости от количества детей, сообщили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии. Чтобы специалисты провели предварительную оценку пенсионных прав, женщинам нужно заранее обратиться с документами в управление ПФР. Так, если у россиянки трое детей, то ее пенсионный возраст составит 57 лет. Если женщина родила четверых детей, то она сможет больше не работать в 56 лет. Для матерей пятерых и более детей предусмотрен выход на пенсию в 50 лет.