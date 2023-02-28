28 февраля 2023, 00:10
Россиянам перечислили натуральные удобрения для выращивания здоровой рассады
Депутат Госдумы, председатель «Союза дачников Подмосковья» Никита Чаплин рассказал Life, что для стимуляции процессов роста растения на этапе рассады вместо химических препаратов можно использовать чай и кофе.
Чаплин разъяснил, что кофе и чай содержат азот, поэтому могут ускорить темпы роста семян.
Реклама
«Второй способ удобрения рассады — на 10 литров воды добавляем одну чайную ложку нашатырного спирта, хорошо перемешиваем и поливаем сеянцы под корень», — уточнил депутат.
Реклама
По его словам, чтобы сэкономить на удобрениях и сохранить влагу, достаточно покрыть древесными опилками почву. RT отметил совет Чаплина выносить растения на улицу за две недели до высадки, чтобы они прижились на грядке.
Депутаты
Реклама
Реклама