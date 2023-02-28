Общество 28 февраля 2023, 00:10 Россиянам перечислили натуральные удобрения для выращивания здоровой рассады

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Депутат Госдумы, председатель «Союза дачников Подмосковья» Никита Чаплин рассказал Life, что для стимуляции процессов роста растения на этапе рассады вместо химических препаратов можно использовать чай и кофе.

Чаплин разъяснил, что кофе и чай содержат азот, поэтому могут ускорить темпы роста семян.

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«Второй способ удобрения рассады — на 10 литров воды добавляем одну чайную ложку нашатырного спирта, хорошо перемешиваем и поливаем сеянцы под корень», — уточнил депутат.

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По его словам, чтобы сэкономить на удобрениях и сохранить влагу, достаточно покрыть древесными опилками почву. RT отметил совет Чаплина выносить растения на улицу за две недели до высадки, чтобы они прижились на грядке.