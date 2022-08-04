Россиянам озвучили три отрасли с самыми высокими зарплатами по стране

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с «Общественной службой новостей» назвал три самые высокооплачиваемые отрасли в России. По словам эксперта, к ним относятся сектор IT, машиностроение и аграрное производство.

«Согласно Трудовому кодексу нашей страны, текущую зарплату снижать запрещено. То есть если человек получает сто тысяч, нет возможности начать платить ему меньше. А вот новых людей могут нанимать на меньшие деньги. Поэтому говорить о резком снижении не будем, но при этом есть смысл посмотреть отрасли, индустрии и должности, где зарплаты будут выше», — отметил Валинуров.

По словам консультанта, программисты могут зарабатывать двести тысяч рублей и выше не выходя из дома. Их зарплату можно сравнить с зарплатой директора небольшого завода в регионе, который отвечает за безопасность, сотни сотрудников, склады, транспорт и прочее.

Зарплаты в секторе машиностроения будут расти по той причине, что в России планируют восстанавливать отечественную промышленность. Эта отрасль с каждый годом будет становиться все более привлекательной для кандидатов.

То же самое касается и аграрного сектора. Как отметил Валинуров, зарплаты в этом направлении и вовсе начинают «перегреваться», поскольку не хватает профессионалов.