Россиянам озвучили самые частые ошибки при составлении резюме

Эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов назвал ошибки, которые российские граждане чаще всего допускают при составлении резюме. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Часто люди пишут: „Я великолепный коммуникатор“ или „Я хороший аналитик“. Этого не надо показывать: из резюме и так должно быть понятно, что вы хороший коммуникатор и аналитик благодаря вашему опыту», — отметил он.

Кроме того, по словам Алясова, многие кандидаты рассказывают о компаниях, в которых они работали либо слишком подробно, либо слишком плохо. Особенно следует упомянуть больше о предыдущем месте работы, если оно малоизвестно.

Также эксперт отметил, что потенциальному кандидату необходимо больше тратить времени на структурирование резюме, а не на его красивое оформление. Но если же человек ищет должность дизайнера, то поработать над визуалом, конечно, стоит, заключил Алясов.