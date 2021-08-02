Россиянам озвучили причины роста преступлений в интернете

Статистика МВД гласит, что за шесть месяцев текущего года количество преступлений в России, связанных с интернетом, возросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. О том, с какими причинами связано такое положение дел, рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, написал RT.

По словам специалиста, причиной роста может быть множество разных событий. Например, улучшение раскрываемости преступлений или увеличение числа преступлений, которые доводятся до суда, но при этом преступники не наказываются. Тем более что в Уголовном кодексе появилась новая статья, связанная с обеспечением безопасности объектов критической инфраструктуры.

«Как раз за последнее время по этой статье было инициировано много новых уголовных дел, которых в прошлом году не было вообще. Это тоже могло повлиять на статистику. В условиях увеличения проникновения информационных технологий в нашу жизнь число противоправных поступков, связанных с этими технологиями, растет, что также будет сказываться и на статистике», — уточнил эксперт.

Лукацкий отметил, что поскольку злоумышленники прекрасно умеют монетизировать свою активность в интернете, им выгодно придумывать новые методы, на которые так или иначе все попадаются.