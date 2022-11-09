Россиянам озвучили причины отказа в ипотечном кредите | 360°

Общество 09 ноября 2022, 16:51 Россиянам озвучили причины отказа в ипотечном кредите «Известия»: около половины отказов в выдаче ипотеки происходит из-за кредитной истории

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Около половины отказов в выдаче ипотечного кредита связано с плохой кредитной историей потенциального заемщика. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные российских банков.

Примерно 18% потенциальных заемщиков не получают ипотеку из-за отсутствия подтверждения указанного в заявке места работы, а 11% — из-за наличия плохой кредитной истории при собственном бизнесе, написал «Ридус».

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В банках рассказали, что 10% не выдают ипотеку из-за наличия иностранного гражданства при неподтвержденном месте работы.

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