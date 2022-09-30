Россиянам озвучили лучшее время для ипотеки | 360°

Общество 30 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам озвучили лучшее время для ипотеки

Читать 360tv в

Кандидат экономических наук, профессор ГУУ Галина Сорокина в разговоре с изданием Life рассказала, когда лучше всего брать ипотеку.

Эксперт напомнила, что российские граждане могут воспользоваться программами государственной поддержки. Например, можно использовать материнский капитал на погашение ипотечного кредита или в качестве первоначального взноса. Также семьям с детьми и семьям с ребенком-инвалидом предоставляют льготный кредит, сообщили «Дни.ру».

Реклама

Сорокина добавила, что конец осени 2022-го года — самое время взять ипотеку, и объяснила почему.

Реклама

«Темпы падения стоимости недвижимости за лето замедлились, следовательно, стоит ожидать, что стоимость упадет еще больше, чем на 2–5%. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что если вы планируете покупать недвижимость и можете претендовать на господдержку, то конец осени 2022-го — самое время сделать это. Рассматривать недвижимость как базу привлекательных инвестиций пока рано», — заключила экономист.

0 0 0 0 0 0