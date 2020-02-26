Россиянам объяснят поправки в Конституцию в парках и ТЦ. Как стать волонтером?

Волонтеры объяснят россиянам, какие изменения предлагают вносить в Конституцию. Помочь можете и вы — нужно только подать заявку до 16 марта.

Проект «Волонтеры Конституции» запустили Центризбирком и Ассоциация волонтерских центров. По всей стране планируют отобрать 100 тысяч добровольцев, которых потом направят на обучение.

Волонтеры начнут работать за две недели до голосования по поправкам. Они будут рассказывать россиянам о сути предлагаемых изменений и объяснять, как пройдет всенародное голосование.

Источник фото: волонтерыконституции.рф

Работать будут в торговых центрах, на вокзалах и в парках. Подать заявку на участие и помочь принять историческое решение можно на сайте волонтерыконституции.рф.

Источник фото: волонтерыконституции.рф

Поправки в Конституцию сейчас готовят ко второму чтению в Госдуме. Президент Владимир Путин объявил, что они вступят в силу, только если за них проголосует большинство жителей России. Когда именно пройдет голосование, пока не известно. Но этот день, если он выпадет на будний, пообещали сделать выходным.