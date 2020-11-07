Россиянам объяснили, зачем мошенники звонят и бросают трубку

Телефонные мошенники часто звонят и сразу бросают трубку, чтобы сломать психологический рубеж потенциальной жертвы. Так они вычисляют тех, кого проще обмануть.

«Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы», — обьяснил радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

Если же человек готов к общению, он перезвонит. Также эксперт уверен, что у того, кто звонит сам, больше доверия к собеседнику на другом конце провода. Именно так один маленький психологический рубеж мошенникам удается преодолеть.

Короткие дозвоны обычно делают даже не люди, а роботы. Они совершают очень много подобных звонков за короткое время. Защититься от таких мошенников можно, просто не отвечая и не перезванивая. Либо выбрать более активный способ и использовать специальные программы. Приложение само покажет, что звонок идет от спамера или мошенника.

Недобросовестные граждане могут использовать для обмана даже невинные с первого взгляда фотографии пользователей сети. Например, мошенники могут вычислить местоположение человека и ограбить его.