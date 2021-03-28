Россиянам объяснили, зачем хвалить собаку

Хозяева должны почаще хвалить своих собак за хорошие поступки. Этот совет поможет при воспитании питомца. Об этом рассказал резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если бы меня спросили универсальный совет, который помогает в воспитании собаки, я бы ответил: хвалите и поощряйте свою собаку как можно чаще. В нашей культуре в целом не принято хвалить за хорошее», — передало РИА «Новости» его слова.

Эксперт отметил, что люди часто ругают питомцев за плохое, забывая похвалить за хорошее. По его словам, чем чаще собаку поощрять, тем больше ей хочется повторять нужное действие. Это касается не только заучивания команд, но и в целом всех действий собак.

«Если вам кажется, что вам не за что похвалить свою собаку, вы просто невнимательный хозяин», — подчеркнул кинолог.

Специалист смело рекомендует хвалить даже за самые незначительные вещи. Все дело в том, что пес может случайно сделать что-то хорошее. Похвала в таком случае поможет ему определить линию поведения.

Эксперты изучили частоту употребления «кошачьих» и «собачьих» хэштегов в Instagram. По результатам исследования, на западе Евросоюза люди охотнее публикуют в соцсетях фотографии с щенками, а на востоке — с кошками.